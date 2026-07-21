Vrachtwagenverbod vesting Heusden ingetrokken

Het college van Heusden heeft het vrachtwagenverbod voor de vesting ingetrokken. Het besluit uit maart 2026 verdwijnt door bezwaren van inwoners en ondernemers.

Gevonden voor jou

Het verbod betrof vrachtwagens langer dan twaalf meter en gold voor de vesting Heusden en enkele wegen in het nabijgelegen Herpt. Het college van Heusden wil opnieuw in gesprek gaan met bezwaarmakers en andere betrokkenen om tot een beter besluit te komen.

Na de zomer worden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere partijen. De gemeente wil hierbij een zorgvuldige afweging maken tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van bedrijven. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in een nieuw verkeersbesluit.

Nieuw besluit na de zomer

Pas als er een nieuw verkeersbesluit is genomen, zal de gemeente dit communiceren. Volgens het college is het belangrijk dat het nieuwe besluit recht doet aan alle belangen en zorgt voor een betere balans tussen veiligheid en economische belangen.

Het eerdere besluit van 5 maart 2026 is voorlopig ingetrokken en daarmee niet meer van kracht. Voorlopig blijft vrachtverkeer langer dan twaalf meter dus toegestaan in en rond de vesting.