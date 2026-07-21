Gemeentehuis Gemert-Bakel korter open in zomer

De balies van het gemeentehuis in Gemert-Bakel zijn van 27 juli tot en met 14 augustus alleen geopend tot twaalf uur 's middags. Telefonisch blijft de gemeente de hele werkdag bereikbaar.

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Het gemeentehuis van Gemert-Bakel past in de zomerperiode zijn openingstijden aan. Vanaf aanstaande maandag tot en met vrijdag 14 augustus sluiten de balies al om twaalf uur. Buiten deze tijden kunnen inwoners wel telefonisch contact opnemen met de gemeente.

De aanpassing geldt alleen voor de balies en heeft geen invloed op de telefonische bereikbaarheid. De gemeente is op werkdagen telefonisch beschikbaar tijdens de reguliere werktijden.

De gemeente Gemert-Bakel wenst alle inwoners een fijne zomer en benadrukt dat de aangepaste openingstijden tijdelijk zijn.