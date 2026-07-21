Burgemeester gezocht: maar liefst 25 sollicitanten voor Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft 25 sollicitaties ontvangen voor de vacature van nieuwe burgemeester. Het gaat om 13 mannen en 12 vrouwen die de ambitie hebben om de burgemeestersketen om te hangen. De procedure liep tot en met 15 juli.

Negentien sollicitanten komen uit de politiek. Zij zijn (oud-)burgemeester, wethouder of op een andere manier actief of actief geweest in de politiek of bij de overheid. De overige zes komen uit de particuliere sector of hebben een vrij beroep.

De gemeente Hilvarenbeek wil een burgemeester die daadkracht toont en goed past bij het dorpse karakter van de gemeente. Inwoners hebben via een vragenlijst hun mening gegeven over de gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester. Die zijn opgenomen in de profielschets.

Voorkeurskandidaat

Nu de sollicitatieperiode is gesloten, maakt de vertrouwenscommissie een selectie van geschikte kandidaten. Zij voert gesprekken en selecteert een voorkeurskandidaat. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna is het aan de koning om de nieuwe burgemeester officieel te benoemen.

Op dit moment is Maarten Houben waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek. Hij is de tijdelijke opvolger van Evert Weys. Die had eerder aangegeven geen tweede termijn te willen en nam in januari afscheid als burgemeester. Houben blijft aan tot een nieuwe burgemeester is gekozen en geïnstalleerd. Dat gebeurt waarschijnlijk nog dit jaar.