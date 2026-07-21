Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto en busje botsen op elkaar bij Overloon, bestuurder heeft snijwonden

Vandaag om 12:22 • Aangepast vandaag om 13:23

Een auto en een busje zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de afrit van de A73 bij Overloon. De bestuurder van de auto raakte gewond en liep snijwonden op door de botsing.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Verder vielen er geen gewonden. In een van de voertuigen zaten ook kinderen. Zij kregen een beertje en een flesje water van de politie.

De precieze oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

  • Auto en busje botsen op elkaar bij Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
    Auto en busje botsen op elkaar bij Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.