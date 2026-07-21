Auto en busje botsen op elkaar bij Overloon, bestuurder heeft snijwonden

Een auto en een busje zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de afrit van de A73 bij Overloon. De bestuurder van de auto raakte gewond en liep snijwonden op door de botsing.

Verder vielen er geen gewonden. In een van de voertuigen zaten ook kinderen. Zij kregen een beertje en een flesje water van de politie.

De precieze oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.