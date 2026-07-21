Deurne vernieuwt evenementenbeleid met organisatoren

Gemeente Deurne heeft een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid en betere ondersteuning voor organisatoren. Het beleid is samen met hen ontwikkeld en gaat eind september 2026 in. Organisatoren kunnen straks rekenen op maatwerk en een gebruiksvriendelijker proces.

Gevonden voor jou

Met het nieuwe uitvoeringsbeleid wil de gemeente Deurne organisatoren van evenementen beter helpen. Het beleid is tot stand gekomen na signalen van ontevredenheid over het oude beleid. In juni 2025 organiseerde de gemeente een participatiebijeenkomst, waar inwoners en organisatoren hun ervaringen en wensen konden delen. Dit leidde tot duidelijke afspraken en meer betrokkenheid bij het opstellen van het nieuwe beleid.

Samenwerking met organisatoren

Bij het ontwikkelen van het beleid heeft Deurne samengewerkt met een klankbordgroep. Organisatoren van de grootste evenementen in de regio hebben hierbij waardevolle input geleverd. Hun inzet heeft bijgedragen aan een beter afgestemde aanpak. De gemeente benadrukt dat evenementen belangrijk zijn voor de levendigheid in de dorpen en dat het nieuwe beleid hieraan moet bijdragen.

Belangrijke vernieuwingen

Het beleid biedt organisatoren vanaf eind september 2026 meer duidelijkheid en ondersteuning. Zo komt er een actuele evenementenkalender en krijgen locaties vaste profielen die de mogelijkheden van een terrein inzichtelijk maken. Daarnaast wordt een vaste vergunningverlener per aanvraag aangewezen en is er hulp beschikbaar bij veiligheidsplannen en andere documenten. Kleine evenementen kunnen profiteren van een evenementenverzekering, terwijl terugkerende evenementen tijd besparen door hergebruik van eerdere aanvragen.

Informatiebijeenkomst in september

Op woensdag 2 september organiseert Deurne een informatiebijeenkomst voor inwoners en organisatoren. Hier kunnen vragen worden gesteld over het evenementenbeleid en het organiseren van evenementen. De bijeenkomst zal jaarlijks worden herhaald. De gemeente hoopt dat het nieuwe beleid bijdraagt aan een goed georganiseerd en levendig evenementenaanbod in de regio.