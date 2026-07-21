Nieuwe gids helpt inwoners Best bij geldzaken

De gemeente Best heeft de gids ‘Laat geen geld liggen’ uitgebracht. Hiermee wil de gemeente inwoners helpen om gebruik te maken van regelingen en ondersteuning waar ze recht op hebben. De gids biedt praktische informatie en is gratis beschikbaar. Professionals en vrijwilligers kunnen de gids ook inzetten om inwoners te verwijzen.

Gevonden voor jou

Veel inwoners van Best maken geen gebruik van ondersteuning omdat ze niet weten dat deze bestaat. De nieuwe gids ‘Laat geen geld liggen’ moet daar verandering in brengen. Hierin staan gemeentelijke regelingen en organisaties die inwoners kunnen helpen bij financiële vragen, deelname aan activiteiten of andere vormen van ondersteuning.

De gids is niet alleen bedoeld voor inwoners die al bekend zijn bij de gemeente of Bestwijzer, maar juist ook voor mensen die nog niet in beeld zijn. Dit kunnen jong en oud zijn, werkenden en niet-werkenden, of mensen die moeite hebben om rond te komen. Het doel is om iedereen die een steuntje nodig heeft, op weg te helpen.

Overzichtelijke informatie

De uitgave is geïnspireerd op een vergelijkbaar initiatief in Oirschot en biedt overzichtelijke informatie. In de gids staan voorzieningen en organisaties die zich inzetten voor bestaanszekerheid. Wethouder Véronique Zeeman benadrukt dat het belangrijk is om hulp toegankelijk en zichtbaar te maken. Volgens haar zijn er veel mogelijkheden, maar niet iedereen weet hiervan.

Ook professionals en vrijwilligers kunnen gebruik maken van de gids. Zij kunnen inwoners snel naar de juiste plek verwijzen, wat de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers versterkt. Dit maakt het makkelijker om passende hulp of regelingen te vinden.

Gratis af te halen

De gids ‘Laat geen geld liggen’ is gratis beschikbaar. Inwoners kunnen een exemplaar ophalen in het gemeentehuis, bij Bestwijzer of in de bibliotheek. De gemeente hoopt hiermee inwoners te stimuleren om vragen over geldzaken of zorgen niet langer te laten liggen, maar hulp te zoeken die vaak dichterbij is dan gedacht.