Gemeente Nuenen waarschuwt voor inbrekers tijdens zomer

De gemeente Nuenen roept inwoners op om tijdens de zomermaanden alert te zijn op inbraak. Vakantiegangers zijn vaak een gemakkelijk doelwit omdat hun woningen langere tijd onbewoond zijn. Met eenvoudige tips wil de gemeente inwoners helpen hun huis veilig achter te laten.

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De zomer is begonnen en inbrekers grijpen deze periode vaak aan om toe te slaan. Volgens de gemeente Nuenen zijn woningen van vakantiegangers een aantrekkelijk doelwit. Uitpuilende brievenbussen, voortdurend gesloten gordijnen en geen verlichting maken het voor inbrekers eenvoudig om te zien dat niemand thuis is.

Om inbraken te voorkomen, benadrukt de gemeente het belang van burenhulp. Vertrouwde buren kunnen bijvoorbeeld de post weghalen, planten water geven, gordijnen openen en sluiten, of hun auto op de oprit zetten. Dit geeft de woning een bewoonde indruk. Bij verdachte situaties wordt aangeraden direct de politie te bellen via 112.

Ramen en deuren goed sluiten

De gemeente wijst erop dat ramen en deuren vaak openstaan in de zomer. Dit vergroot de kans op insluiping, waarbij een dief zonder schade binnenkomt. Sluit daarom altijd ramen en deuren, ook als je maar kort weg bent. Leg kostbare spullen bovendien uit het zicht.

Social media kan ook onbedoeld informatie geven aan inbrekers. Vermeld daarom niet online dat je op vakantie bent. Afwezigheidsberichten op platforms zoals Facebook of Instagram maken duidelijk dat niemand thuis is.

Extra tips voor veiligheid

Daarnaast adviseert de gemeente om klimobjecten zoals ladders of kliko's weg te halen. Deze kunnen worden gebruikt om toegang tot de woning te krijgen. Ook het starten van een BuurtWhatsApp groep kan helpen bij het signaleren van verdachte situaties in de wijk. Samenwerking tussen buren zorgt voor extra ogen en oren.

Voor vakantiegangers heeft de gemeente een speciale “Boarding Pass” ontwikkeld met een checklist om te zorgen dat de woning veilig achterblijft. Deze is verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Meer veiligheidstips zijn te vinden op de website van de gemeente Nuenen.

De gemeente wenst iedereen een fijne en veilige zomervakantie toe!