Helmond Sport opent vernieuwd Supportershome

Helmond Sport heeft het Supportershome compleet vernieuwd. Tijdens de Open Dag konden supporters de historische details en moderne uitstraling bewonderen. Oude wedstrijdtickets, foto’s en iconische shirts brengen de clubgeschiedenis tot leven. Het vernieuwde Supportershome is nu een ontmoetingsplek vol herinneringen.

Gevonden voor jou

Het vernieuwde Supportershome in Helmond is meer dan een plek om samen te komen vóór of na een wedstrijd. Het vertelt het verhaal van Helmond Sport door de jaren heen. Oude seizoenkaarten, historische foto’s en clubmemorabilia laten ruim vijftig jaar historie zien.

Tijdens de Open Dag waren supporters enthousiast over de toevoegingen. Zo zijn er zwart-witfoto’s van de promotieviering, herinneringen aan de bekerfinale van 1985 en een wand met historische wedstrijdshirts. Elke lijst en foto vertelt een verhaal dat generaties fans verbindt.

Een levend museum

Het Supportershome is niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een museum voor de club. Supporters kunnen er tussen de geschiedenis een drankje drinken en vooruitkijken naar nieuwe herinneringen. De historische elementen maken deel uit van de ervaring op wedstrijddagen.

De vernieuwing is mede mogelijk gemaakt door de inzet van betrokkenen. Bestuurslid William Verkoelen heeft een groot deel van zijn privécollectie beschikbaar gesteld. Ook vrijwilligers, medewerkers en sponsoren zoals Steegaa Interior, Elektro Vogels en Bavaria hebben bijgedragen aan het project.

Trots op samenwerking

De vernieuwde ruimte benadrukt de sterke band tussen Helmond Sport en zijn supporters. Het Supportershome is nu een plek waar clubgevoel en historie samenkomen. Helmond Sport laat met dit project zien dat het trots is op zijn verleden en klaar is voor de toekomst.

Supporters zijn vanaf nu welkom in het vernieuwde Supportershome, dat een centrale rol speelt in de beleving rondom iedere thuiswedstrijd.