Voorlopig geen reisje op de (Duitse) Rijn, voor de Zonnebloemboot

De aanhoudende hitte én droogte zorgen voor lage waterstanden in de rivieren. Dit zorgt dan weer voor problemen voor de scheepvaart. Zo kan de beroemde Zonnebloemboot niet naar Duitsland varen en wordt er gekeken naar een alternatieve route in Nederland.

Lichamelijke beperking Een flinke domper voor vakantiegangers die hoopten op een reisje langs de Rijn in Duitsland. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking, en dan met name voor mensen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te komen.

De realiteit is echter dat een reisje over de Rijn met de cruiseboot van de Zonnebloem er in Duitsland voorlopig niet inzit. Vanwege de lage waterstand kan de boot van de in Breda gevestigde organisatie niet naar Duitsland varen.

'Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn; 's avonds in de maneschijn, schijn, schijn; met een lekker potje bier, bier, bier; aan de zwier, zwier, zwier op de rivier, vier, vier'. Wie herkent het liedje van Willeke en vader Willy Alberti niet?

Een van de activiteiten is de beroemde cruise over de Rijn met de Zonnebloemboot. Maar door de aanhoudende hitte én droogte van de afgelopen periode is het waterpeil van de Rijn zo gezakt dat de boot niet meer naar Duitsland kan varen.

"In 2022 was het ook zo dat we niet naar Duitsland konden", vertelt een woordvoerder van de Zonnebloem. "Toen zijn we ook in Nederland gebleven." In plaats van een reisje over de Duitse Rijn werd er toen gevaren over de Nederlandse rivieren.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Ook voor de komende reis wordt gekeken naar een alternatief in Nederland. Maandag staat de eerstvolgende reis gepland. Vertrekpunt is altijd Arnhem, maar de komende dagen wordt gekeken of een reis over de Nederlandse rivieren mogelijk is. "Het ligt eraan hoe laag het water staat en of we dan goed bij de kant kunnen komen in Arnhem."

Daar stappen de mensen aan boord die met begeleiders van de Zonnebloem hun vakantie gaan vieren. Mocht de Zonnebloemboot niet aan kunnen meren in Arnhem, dan wordt uitgeweken naar het IJsselmeer. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2018. "Toen konden we ook niet op de rivieren in Nederland varen vanwege een te lage waterstand. We hebben toen geregeld dat we rondjes rond het IJsselmeer konden varen."

Aanvaring in Duitsland

Vorig jaar moesten van eind maart tot en met juni alle reizen met de Zonnebloemboot worden geannuleerd. Niet vanwege lage waterstanden, maar vanwege een ongeluk.

De Zonnebloemboot raakte op 29 maart in Duitsland betrokken bij een aanvaring. De 69 passagiers, 65 vrijwilligers en 15 bemanningsleden aan boord kwamen met de schrik vrij. De schipper van het vrachtschip dat tegen de Zonnebloem aanvoer, testte positief op alcoholgebruik en werd ontslagen door de rederij die hem had ingehuurd.

Door de aanvaring ontstond een groot gat in de romp. Ook gingen door de klap veel spullen aan boord van het schip kapot. De herstelwerkzaamheden duurden elf weken.