Blijft je boek maar dichtvallen op vakantie? Zo blijf je langer lezen

Je ligt met een boek op een strandbedje, slaat de eerste bladzijde om en vijf minuten later dwalen je gedachten af. Herkenbaar? De Eindhovense gedragspsycholoog Chantal van den Berg weet hoe dit komt en geeft tips hoe je langer kunt blijven lezen.

Dat je boek sneller weer dicht is dan je misschien zou willen, heeft te maken met een korte spanningsboog. "We hebben onszelf geleerd dat het allemaal korter en sneller moet", zegt Van den Berg. De 'boosdoener'? Onder meer sociale media, waar we soms eindeloos scrollen naar nieuwe filmpjes. Daardoor wennen onze hersenen eigenlijk aan het hebben van een korte concentratieboog, zo legt de gedragspsycholoog uit. 'Vroeger' meer concentratie

Volgens haar was dat 'vroeger', voordat we massaal sociale media gebruikten, minder het geval. "Toen keken we nog weleens een YouTube-video van tien minuten. Nu mag je blij zijn als iemand er na zeven seconden nog bij is, bij wijze van spreken", zegt ze.

Kortom: we hebben onszelf aangeleerd dat het allemaal korter moet en dat we snel iets nieuws willen. Onze concentratie is dus eigenlijk luier geworden door sociale media. Maar wat kun je hieraan doen? Van den Berg geeft als tip om geheugensteuntjes te gebruiken. Voordat je je boek weglegt, bijvoorbeeld als je een kop koffie gaat halen, bedenk je vast wat je daarna gaat doen. "Bedenk voor jezelf 'oké, ik ga zometeen verder met lezen bij bladzijde dertien", noemt ze als voorbeeld. "En dan pas ga je iets te drinken halen." Doe hetzelfde als wanneer iemand je stoort tijdens het lezen van een roman. "Bedenk eerst: waar ben ik in het verhaal? Reageer daarna pas op die persoon." Neem kauwgom voor het lezen

Volgende tip. En die is heel praktisch: neem voor het lezen een kauwgom. Uit onderzoek blijkt dat je jezelf dan zeker vijftien tot twintig minuten langer kunt concentreren. "Door te kauwen is er beweging, ritme, smaak en gevoel", somt ze op. "Dat activeert zoveel hersengebieden tegelijk, waardoor je brein actiever is." En volgens Van den Berg profiteer je extra als de kauwgom een soort mintsmaak heeft. "En neem eucalyptus, dat maakt ook de luchtwegen vrij", legt ze uit. "Hoe meer zuurstof er naar je hersenen gaat, hoe beter."