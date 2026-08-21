Typetjeskoningin Iris Rulkens: 'Ik begon met een valse start'

Cabaretière en typetjeskoningin Iris Rulkens (35) verliest als kind haar vader door een motorongeluk. Dat bepaalt het vervolg van haar leven. In haar jeugd probeert ze familieleden op te vrolijken. Ze blijkt een talent te hebben om anderen na te doen. "Ik denk dat ik onbewust een soort zakdoek van de familie werd." Tegenwoordig is het imiteren van anderen haar werk.

Iris Rulkens uit Eindhoven heeft honderdduizenden volgers op social media en trekt vanaf september weer door het land met haar theatershow. Ze put uit haar eigen leven. "Ik begon met een valse start. Mijn vader heeft maar dertig mogen worden. Het zet je leven onbewust op zijn kop, hoe klein je ook bent." Iris wil in haar jeugd familieleden opvrolijken. "Ik was altijd met ooms, tantes, opa's en oma's die verdrietig waren. Als kind ben je natuurlijk heel onbezonnen en breng je een bepaalde lichtheid in zware tijden." "Het overlijden heeft ons als familie heel erg samengebracht. Ik was in onze familie het enige kind en enige kleinkind." Ze gaat anderen kopiëren. "Dat moest helemaal in hetzelfde accent. Hoe die persoon dus praatte. Ik deed ook mensen na van televisie, kinderprogramma's en tekenfilms. Dat was een soort tweede natuur. Ik werd de entertainer van de familie. Ik wilde mensen aan het lachen maken. Ik wilde dat mama vrolijk was."

Typetjeskoningin Iris Rulkens woont op Strijp-S in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

"Je weet nooit of je die eindbestemming haalt."

Het grote publiek leert Iris via haar imitaties op sociale media kennen. Haar imitatievideo's leiden tot een eigen theatershow. "Op dit eindresultaat was mijn vader denk ik trots geweest. Ik heb ook wel eens gehoord dat mijn vader iemand was die echt op de voorgrond stond en best wel een entertainer was." Iris groeide op in Leende en woont tegenwoordig in Eindhoven. Ze schakelt makkelijk tussen het Vlaams, Amsterdams en Rotterdams. Ook imiteert ze koningin Máxima en maakt dan grappen over het seksleven met Willem-Alexander. Ze kan in deze rol natuurlijk zeggen wat je van de echte Máxima nooit gaat horen. "Mijn man is een beetje dom", begint ze en het klinkt meteen helemaal als Máxima. "Hij wil nooit meer seks. We hebben trouwens een nieuwe lakei. Een heel knappe man. Hij mag mijn lintje wel doorknippen hoor." Iris was nog maar elf maanden toen haar vader overleed. "Mijn dochter is nu elf maanden. Je weet van tevoren niet wat dat met je gaat doen. Het doet wel meer met me dan ik had gedacht. Ik kijk naar haar en ik denk wel vaker dat ik op deze leeftijd ineens geen vader meer had. Dan komt het toch op een andere manier binnen."

Iris met haar dochter (foto: Iris Rulkens).

Iris is nu 35. Het bereiken van de leeftijd van dertig veranderde haar leven. "Dan besef je dat je je vader hebt overleefd. Ik had altijd bepaalde dromen. Ik wilde de entertainmentwereld in en ik wilde die theatershow. Daar was ik heel erg mee bezig en daar hield ik heel erg aan vast. Dat was mijn eindbestemming." "Op mijn dertigste werd ik me bewuster van het feit dat ik meer moet genieten van het leven. Die eindbestemming haal je misschien helemaal niet, want mijn vader heeft die nooit gehaald. Vanaf dat moment werd mijn motto: enjoy the ride, dus geniet van de weg ernaartoe. Want je weet nooit of je die eindbestemming haalt."