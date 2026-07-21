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Motorrijder gewond bij botsing met auto in Helvoirt

Vandaag om 14:31 • Aangepast vandaag om 14:50
Auto en motor botsen in Helvoirt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Auto en motor botsen in Helvoirt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Het slachtoffer, een man uit het Gelderse Culemborg, is naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De motorrijder reed vanuit de richting van Cromvoirt over de Nieuwkuijkseweg. Een automobilist die vanuit de richting Helvoirt kwam, sloeg linksaf. Beiden botsten op elkaar. 

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Ze was wel erg geschrokken. Na het ongeval werd de Nieuwkuijkseweg deels afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de botsing.

Auto en motor botsen in Helvoirt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Auto en motor botsen in Helvoirt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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