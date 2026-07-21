Twan (32) let even niet op na lange werkdag en rijdt fietsster (57) dood

Een simpele botsing op een mooie zomeravond kostte een 57-jarige vrouw uit Oss het leven. Ze werd geraakt door een zware werkauto en zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar overleed ze een dag later aan hersenletsel. De inmiddels 32-jarige bestuurder hoorde dinsdag de maximale taakstraf tegen zich eisen.

Iedereen die deze dinsdagmiddag in de rechtszaal in Den Bosch was, zou de tijd wel terug willen draaien. De familie van de 57-jarige vrouw natuurlijk, maar ook Twan S. uit Vinkel, die na een lange werkdag met zijn Nissan Patrol en aanhanger op weg naar huis ging. Hij had op 24 juli 2024 de hele dag gevels gevoegd en was moe. Vroeg in de avond reed hij via de Beethovengaarde en Lisztgaarde Oss uit, richting de Joannes Zwijsenlaan. Hij nam de verkeersdrempels rustig, omdat hij flink wat spullen op zijn aanhanger had. Fatale aanrijding

Op de kruising met de Zwijsenlaan ging het om onverklaarbare redenen mis. S. zag de fietsende vrouw op het fietspad totaal over het hoofd en reed haar aan. De vrouw viel en liep hersenletsel op. Twan reed een stukje achteruit, omdat zijn auto op de fiets stond, en riep naar omstanders dat ze 112 moesten bellen. In de rechtbank zat een zwaar aangeslagen man. Achter hem zat de familie van de vrouw die het ook zwaar hadden. Er is geen contact geweest tussen beide partijen, maar de familie van de vrouw vond het al goed om te horen dat het Twan spijt en dat hij graag met de familie in contact was gekomen om zijn medeleven te betuigen.

Twan begrijpt niet hoe het kan dat hij de vrouw niet heeft gezien. Zelf denkt hij dat de vrouw misschien niet zag vanwege zijn brede raamstijl. De officier van justitie wist ook niet waarom Twan haar niet heeft gezien, maar zag wel in het dossier dat Twan de fietsster op meerdere momenten had kunnen en moeten zien. Pas toen de vrouw recht voor zijn auto was, zag hij haar, maar toen was het al te laat. Twan heeft dus nooit naar links gekeken, concludeerde ze, al reed hij maar 14 kilometer per uur.



THC in bloed

Een vervelend detail was dat Twan de avond ervoor had geblowd en tijdens de aanrijding nog thc in zijn bloed had. Net iets te veel, zag de officier, maar dat blowen had bijna een dag later nog steeds effect, zo maakte ze duidelijk. Het reactievermogen wordt bijvoorbeeld minder. Volgens haar vond de familie dit wel vervelend om te horen, omdat ze anti-drugs zijn. Al met al vond de officier dat Twan 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden. Ze vond het niet genoeg voor een celstraf, maar eiste wel de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ook moet Twan, wat haar betreft, een jaar zijn rijbewijs inleveren en hangt hem nog een jaar voorwaardelijke intrekking boven het hoofd als hij weer in de fout gaat. Zware gevolgen

Twan is ondertussen gestopt met zijn klusbedrijf. Hij heeft veel last van de nasleep van de dodelijke aanrijding en kon het niet meer opbrengen. Inmiddels werkt hij in loondienst. Rijden doet hij zo min mogelijk. Zijn advocaat kon zich wel vinden in een taakstraf voor Twan, maar had wat meer moeite met het intrekken van het rijbewijs. En, vertelde hij, er hangt Twan nog heel wat boven het hoofd. De familie van de vrouw heeft 70.000 euro gekregen van de verzekering, maar die wil dat op Twan verhalen omdat hij onder invloed reed. De uitspraak in deze zaak is op 4 augustus.

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