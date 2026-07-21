Verdachte van internationale mensensmokkel aangehouden in Etten-Leur

De Koninklijke Marechaussee heeft in Etten-Leur iemand opgepakt die betrokken zou zijn bij internationale mensensmokkel. Dat meldt Europol. Het gaat om de smokkel van mensen, voornamelijk uit Syrië en Egypte, van Griekenland naar Italië.

Naast de aanhouding in Etten-Leur werden nog zes mensen opgepakt, van wie vijf in Griekenland en één in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan twaalf gevallen van mensensmokkel tussen februari en juli van dit jaar.

Ook zouden vier eerdere incidenten aan de groep te linken zijn. De verdachten zouden mensen vanuit Griekenland via Bulgarije en Roemenië naar Italië hebben gebracht. Daarbij zouden ze veelal in Griekenland gestolen auto's hebben gebruikt, of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten.