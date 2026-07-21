Wielrenner Artz gehinderd tijdens sterke tijdrit: 'Gewoon geen respect'

Wielrenner Huub Artz (24) uit Wintelre reed dinsdag vroeg een van de snelste tijden in de tijdrit van de Tour de France. De Nederlands kampioen tijdrijden van Lotto Intermarché baalde na afloop. Onderweg werd hij twee keer gehinderd door ploegauto's van XDS-Astana, waardoor hij naar eigen zeggen tijd verloor.

"Dat is echt superirritant, omdat het je helemaal uit je ritme haalt. Je moet ineens nadenken of die auto je heeft gezien, opzijgaat of wel remt. Ik reed bij het uitkomen van de bocht bijna de berm in, omdat ik totaal uit mijn ritme was."

"Ik was blij met de tussentijd en met de klim, maar in de afdaling reden er twee auto's van Astana voor me die ik in de bocht moest inhalen en waarvoor ik hard heb moeten remmen", zei hij na afloop bij de NOS.

Artz denkt niet dat het verschil heeft gemaakt in de strijd om de dagzege, maar hij baalde er wel van. "Als je er alles aan doet om een topuitslag neer te zetten en dan vol moet remmen omdat een renner die toch niet meedoet voor de uitslag twee auto's op de weg heeft zitten, vind ik dat best disrespectvol. Ik weet dat ze dat niet met opzet doen, maar ik vind het echt gewoon geen respect."

Excuses

Bij de eerste twee tussenpunten was Artz een aantal seconden sneller dan tijdritspecialist Joshua Tarling uit Groot-Brittannië. Vanaf het derde tussenpunt draaiden de rollen om. Tarling maakte in de afdaling 17 seconden goed op Artz en kwam uiteindelijk 28 seconden eerder over de finish dan de Brabander.

Na afloop kwam een staflid van de Kazachse ploeg XDS-Astana zijn excuses aanbieden voor het hinderen van Artz in de afdaling. Artz eindigde uiteindelijk als zestiende in de tijdrit. De ritwinst ging naar de Belg Remco Evenepoel, die 2,5 minuut sneller was.

'Heel sneu'

Zijn moeder Mieke is ondanks de uitslag heel trots op haar zoon. "Hij heeft die beklimming supergoed opgefietst", vertelt ze in het radioprogramma Afslag Zuid. Zij stond bij de finish te wachten. Via beeldschermen kon ze haar zoon volgen. "Op een gegeven moment kregen we door dat hij wat vertraging had opgelopen." Bij de ploegbus hoorde ze wat er aan de hand was. "Dat wisten we niet toen we bij de finish stonden."

De renner was boos, maar hield zich rustig. "Hij was wel echt boos over hoe het ging. Hij had zijn zinnen gezet op een goede tijdrit. Hij heeft zich goed kunnen beheersen." Bij de verkenning op maandag reed hij al met 90 kilometer per uur naar beneden. "Dat je dan gehinderd wordt en bijna valt: ik vind het heel sneu voor hem dat hij net niet helemaal kon laten zien wat hij in zijn mars heeft."