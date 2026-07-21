Politieauto botst met bestelbus in Etten-Leur

Een politieauto is dinsdagmiddag op de Oostpoort in Etten-Leur gebotst met een bestelauto. Beide voertuigen raakten beschadigd.

Er werden twee ambulances opgeroepen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet onderzoek.

De voertuigen zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Omdat het ongeluk vlak bij de aansluiting met de A58 gebeurde, ondervond het verkeer van en naar de snelweg hinder. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat regelde het verkeer om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.