Navigatie overslaan
Ontdek

Politieauto botst met bestelbus in Etten-Leur

Vandaag om 16:22 • Aangepast vandaag om 17:11
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Een politieauto is dinsdagmiddag op de Oostpoort in Etten-Leur gebotst met een bestelauto. Beide voertuigen raakten beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er werden twee ambulances opgeroepen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet onderzoek.

De voertuigen zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Omdat het ongeluk vlak bij de aansluiting met de A58 gebeurde, ondervond het verkeer van en naar de snelweg hinder. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat regelde het verkeer om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.