Wethouder Van Dongen stopt na korte tijd

Wethouder Van Dongen heeft besloten zijn functie neer te leggen. Hij trad half juni aan in Geertruidenberg, maar geeft aan dat het ambt niet goed aansluit bij zijn professionele ambities.

Gevonden voor jou

Wethouder Van Dongen, die pas sinds half juni wethouder Leefbaarheid en Powerport was, heeft zijn functie per direct neergelegd. Hij liet in een brief aan het college en de gemeenteraad weten dat het werk minder goed past bij zijn kracht en werkplezier dan verwacht. Dit inzicht heeft hem, ondanks de korte periode, doen besluiten te stoppen.

In zijn brief benadrukt Van Dongen dat hij met veel enthousiasme aan de functie begon en dat hij zich volledig heeft ingezet voor de gemeente Geertruidenberg. Hij kijkt terug op een waardevolle ervaring en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Hij bedankt iedereen voor het vertrouwen en de warme ontvangst.

Reactie van het college

Het college van burgemeester en wethouders respecteert het besluit van Van Dongen en prijst zijn openheid. Het vertrek van de wethouder komt onverwacht, maar het college begrijpt zijn persoonlijke afweging. Ze roemen zijn betrokkenheid en integriteit tijdens zijn korte ambtsperiode.

Volgens het college staat het vertrek los van de samenwerking binnen het gemeentebestuur. Ze wensen Van Dongen veel succes in de toekomst en bedanken hem voor zijn inzet.

Portefeuille tijdelijk waargenomen

Ook Gemeentebelangen, de partij van Van Dongen, betreurt zijn vertrek. Fractievoorzitter Igor van Nunen geeft aan dat het wethouderschap veel vraagt van een persoon, maar dat de keuze van Van Dongen wordt gerespecteerd. De partij neemt het voortouw in de zoektocht naar een nieuwe wethouder.

Tot die tijd wordt de portefeuille van Van Dongen waargenomen door anderen binnen het college.