Brand in natuurgebied Loonse en Drunense Duinen geblust

In natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand, is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand woedde midden in een bosgebied tussen de Waalwijksebaan en de Baden Powellweg. Rond acht uur werd het sein brand meester gegeven.

De brand ontstond rond tien voor vier. De brandweer kon niet gemakkelijk bij het vuur komen door de smalle en moeilijk begaanbare bospaden. Daarom werden ook kleinere terreinwagens en busjes ingezet.

Brandweerlieden gingen met een lange slang het bos in om het vuur met water te blussen. Daarnaast werden vuurzwepen ingezet. Daarmee kunnen brandend gras en heide worden uitgeslagen.

De brand woedde in een gebied van zo'n twintig bij tachtig meter. Het leek er al snel op dat het vuur zich niet snel zou uitbreiden. De brandweer probeerde het vuur onder controle te krijgen, wat na een aantal uur lukte.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.