Brand uitgebroken in natuurgebied Loonse en Drunense Duinen

In natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand, is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand woedt midden in een bosgebied tussen de Waalwijksebaan en de Baden Powellweg.

De brand ontstond rond tien voor vier. De brandweer kon niet gemakkelijk bij het vuur komen door de smalle en moeilijk begaanbare bospaden. Daarom zijn ook kleinere terreinwagens en busjes ingezet.

Brandweerlieden gingen met een lange slang het bos in om het vuur met water te blussen. Daarnaast worden ook vuurzwepen ingezet. Daarmee kunnen brandend gras en heide worden uitgeslagen.

De brand woedt in een gebied van zo'n twintig bij tachtig meter. Het lijkt erop dat het vuur zich niet snel uitbreidt. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Hoe de brand kon ontstaan en hoe groot het getroffen gebied is, is nog niet duidelijk.