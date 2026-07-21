Slimme aap, zonne-ambulance en hinder op Moerdijkbrug: dit gebeurde vandaag



Ontsnapte aap houdt Brabant in de ban, studenten ontwerpen eerste ambulance op zonne-energie en minister wil om tafel met kippenboeren: dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

De slimme aap die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen houdt zijn verzorgers nog steeds voor de gek. De Kuifmangabey zwerft sinds twee weken rond in een groenrijk gebied bij het park, waar zooloog Martin van Hees hem voortdurend volgt met camera's en vangkooien. Met rozenblaadjes als lokaas en geluidsopnames van zijn soortgenoten proberen ze het dier te verleiden, maar de aap blijft hen telkens te slim af. "Hij is hartstikke slim, maar wij zijn slimmer, we gaan hem vangen", blijft Martin vastberaden. Lees hier het hele verhaal:

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Studenten van de TU Eindhoven presenteerden dinsdag de eerste zonne-ambulance ter wereld. De Stella Juva rijdt volledig op zonne-energie en heeft een bereik van 715 kilometer op een zonnige dag. De ambulance is niet bedoeld om mensen naar het ziekenhuis te brengen, maar juist om zorg te leveren in afgelegen gebieden waar tanken of opladen geen optie is. Met medische apparatuur zoals een mobiel röntgenapparaat aan boord, kan de wagen bijvoorbeeld tuberculose opsporen. In augustus vertrekt de ambulance naar Kenia voor testritten met hulporganisatie Amref Health Africa. Check hier meer:

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Een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding. Een voetbalwedstrijd tussen PCP Breda en SSW Dordrecht in februari 2024 liep gruwelijk uit de hand. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag twee weken cel en 140 uur taakstraf tegen twee spelers van SSW, maar onduidelijke camerabeelden en tegenstrijdige verklaringen maken de zaak complex. Beide verdachten ontkennen alle betrokkenheid en hun advocaten eisen vrijspraak. Het slachtoffer stopte met voetbal en claimt ruim 69.000 euro schadevergoeding. Lees het verhaal hier:

Rijkswaterstaat waarschuwt voor veel verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug op de A16 richting Rotterdam de komende dagen. Van dinsdagavond tot en met zondagnacht 3 augustus is steeds een rijstrook op de Moerdijkbrug richting Rotterdam afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van een half uur tot een uur en heeft verschillende omleidingsroutes ingesteld. De werkzaamheden zijn nodig om kleine beschadigingen te herstellen en de levensduur van de brug te verlengen. Hier lees je meer:

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Tot slot: landbouwminister Jaimi van Essen wil deze zomer nog om tafel met de vijf kippenboeren die hun vergunning dreigen kwijt te raken wegens te hoge stikstofuitstoot. De provincie ziet zich genoodzaakt de vergunningen in te trekken na een uitspraak van de rechter in een zaak aangespannen door milieuorganisatie MOB. Van Essen noemt het besluit de 'erfenis van stilstand' in het stikstofdossier en pleit voor spoedige aanname van zijn stikstofplannen. Terwijl de minister juist wil overleggen, dreigt boerenbelangenorganisatie ZLTO uit de samenwerking met de provincie te stappen. Lees hier het hele verhaal: