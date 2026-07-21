Militair op crossmotor aangehouden op militair oefenterrein

Een militair is maandagavond aangehouden op het oefenterrein van de Marechaussee Brabant Oost. Dat schrijft de Marechaussee dinsdag op Instagram. Hij reed samen met een andere motorcrosser op het terrein, waarvoor hij geen toestemming had.

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Medewerkers van de Marechaussee zagen de twee motorcrossers maandagavond rijden tijdens een patrouille. De crossers verlieten het oefenterrein op de Oirschotse Heide via de bossen. Ze sneden de marechaussees af en gingen ervandoor.