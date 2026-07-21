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Militair op crossmotor aangehouden op militair oefenterrein
Vandaag om 18:13 • Aangepast vandaag om 19:04
Een militair is maandagavond aangehouden op het oefenterrein van de Marechaussee Brabant Oost. Dat schrijft de Marechaussee dinsdag op Instagram. Hij reed samen met een andere motorcrosser op het terrein, waarvoor hij geen toestemming had.
Medewerkers van de Marechaussee zagen de twee motorcrossers maandagavond rijden tijdens een patrouille. De crossers verlieten het oefenterrein op de Oirschotse Heide via de bossen. Ze sneden de marechaussees af en gingen ervandoor.
Een van de bestuurders werd na een korte achtervolging te voet staande gehouden. Hij bleek een militair te zijn en had geen geldig rijbewijs. Daarnaast had hij geen toestemming om het oefenterrein te betreden. Hij is aangehouden.
De crossmotor is in beslag genomen voor verder onderzoek.
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