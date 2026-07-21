Boxtel stelt regels spuitvrije zones bij woningbouw vast

De gemeente Boxtel heeft een nieuwe werkwijze vastgesteld voor spuitvrije zones bij woningbouw en andere gevoelige functies. Hiermee wil de gemeente duidelijkheid bieden over de regels bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De richtafstand van 50 meter, gebaseerd op jurisprudentie, speelt hierin een belangrijke rol. Dit moet zorgen voor een zorgvuldige afweging van belangen en een beter besluitvormingsproces.

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Bij nieuwe plannen voor woningen en andere gevoelige functies, zoals scholen en zorginstellingen, moet worden beoordeeld of er voldoende afstand is tot agrarische gronden waar gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. De Raad van State heeft in de jurisprudentie een richtafstand van 50 meter vastgesteld, die niet wettelijk verplicht is maar wel belangrijk bij het beoordelen van plannen.

De interne werkwijze van de gemeente Boxtel beschrijft wanneer een spuitvrije zone nodig is, hoe deze kan worden gerealiseerd en hoe dit juridisch wordt vastgelegd. Een stappenplan moet initiatiefnemers en medewerkers hierbij ondersteunen. Zo wil de gemeente vroegtijdig helderheid geven over de mogelijkheden en aandachtspunten binnen ruimtelijke ontwikkelingen.

Afwijken van 50 meter

Hoewel de 50 meter als uitgangspunt geldt, is het mogelijk om hiervan af te wijken. Dit is echter juridisch ingewikkeld en kan alleen in uitzonderlijke situaties. Bij afwijkende voorstellen wordt altijd het college van burgemeester en wethouders betrokken voor een besluit.

De gemeente benadrukt dat bij het beoordelen van nieuwe plannen zowel een goed woon- en leefklimaat voor bewoners als de belangen van omliggende agrarische bedrijven worden meegewogen. Daarbij wordt gekeken naar het planologisch toegestane gebruik van gronden en niet enkel naar het huidige gebruik.

Gezamenlijk oplossingen zoeken

Boxtel vindt het belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan met initiatiefnemers, grondeigenaren en andere betrokkenen. Door een zorgvuldige omgevingsdialoog wil de gemeente gezamenlijk tot oplossingen komen. Dit draagt ook bij aan een juridisch zorgvuldige besluitvorming.

De gemeente blijft ontwikkelingen rondom jurisprudentie en landelijk beleid over spuitvrije zones volgen. Als nieuwe inzichten of rechterlijke uitspraken daarom vragen, kan het toetsingskader worden aangepast. Zo wil Boxtel woningbouw mogelijk blijven maken, terwijl rekening wordt gehouden met gezondheid, leefbaarheid en agrarische belangen.