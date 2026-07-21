Jordy Verkiel wil magische tijden met Trappers doen herleven

Jordy Verkiel heeft zijn contract bij Tilburg Trappers met een jaar verlengd. Na een teleurstellend seizoen zonder prijzen richt hij zich op een nieuwe kans om successen te behalen. De verdediger gelooft dat de magische tijden van zijn beginjaren kunnen terugkeren. Eerst geniet hij van vakantie op Sicilië voordat de voorbereiding begint.

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Het nieuwe ijshockeyseizoen lijkt nog ver weg, maar Jordy Verkiel is al volop bezig met zijn voorbereiding. De verdediger van Tilburg Trappers tekende onlangs bij voor één jaar, zonder optie tot verlenging. Na de uitschakeling door Deggendorf afgelopen seizoen bleef de prijzenkast voor het negende jaar op rij leeg. Toch kijkt Verkiel met vertrouwen vooruit.

Verkiel heeft inmiddels zestien jaar ervaring bij Trappers, waarvan negen seizoenen in de Oberliga, een Duitse competitie. Hij kwam in 2010 als veertienjarige vanuit Dordrecht naar Tilburg en groeide uit tot een vaste waarde in het team. Met 559 Oberliga-wedstrijden achter zijn naam is hij een van de meest ervaren spelers in de selectie.

Leven in Tilburg

In al die jaren is Verkiel helemaal ingeburgerd in Tilburg. Hij woont samen met zijn vriendin Nadia en werkt als vloerenlegger bij het bedrijf van een jeugdtrainer van Trappers. Verkiel combineerde ijshockey jarenlang met zijn opleiding Sport en Bewegen en kreeg daarbij veel steun van coaches en familie. Het advies van zijn vader om zichzelf te blijven, speelt nog altijd een grote rol.

Ondanks zijn ervaring kende Verkiel ook tegenslagen. Zo liep hij afgelopen seizoen een harde boarding op in een wedstrijd tegen Herne EV Miners. Hij bleef gelukkig ongedeerd, maar de actie werd door zijn coach als 'levensgevaarlijk' omschreven. Het incident onderstreept de risico’s van de sport.

Vakantie op Sicilië

Voordat de officiële voorbereiding begint, kiest Verkiel bewust voor ontspanning. Hij vertrekt dinsdag samen met zijn familie naar Sicilië, waar ze twee weken vakantie houden. De verdediger wil daar zijn batterij opladen en zich daarna volledig richten op het nieuwe seizoen.

Hoewel Trappers enkele belangrijke spelers heeft zien vertrekken, blijft Verkiel optimistisch. Hij ziet kansen om met het team weer mee te doen om de prijzen en gelooft dat de magie van de beginjaren kan terugkeren. Dat is volgens hem niet alleen belangrijk voor de supporters, maar ook voor de spelers zelf.