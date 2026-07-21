Supportersavond bij Helmond Sport op donderdag 23 juli

Helmond Sport organiseert donderdag 23 juli een speciale supportersavond in het Supportershome. Tijdens deze bijeenkomst kun je kennismaken met nieuwe gezichten binnen de club, vragen stellen en meer te weten komen over de toekomstplannen.

Gevonden voor jou

De avond begint om zeven uur en wordt gehouden in het Supportershome aan de oostzijde van het stadion. Vanaf kwart voor zeven is de inloop. Tijdens het programma zijn er drie open gesprekken met Algemeen Manager David Golverdingen, Technisch Manager Dirk Jan Derksen en Hoofdtrainer Frédéric Frans.

De drie clubleden delen hun achtergrond, ervaringen in hun eerste periode bij Helmond Sport en hun visie op de toekomst van de club. Bezoekers krijgen de kans om niet alleen te luisteren maar ook zelf vragen te stellen en een praatje te maken.

Unieke kans voor supporters

De bijeenkomst biedt supporters een bijzondere kans om een kijkje achter de schermen te krijgen. Het directe contact met de mensen die dagelijks aan de club bouwen maakt de avond extra persoonlijk en informatief.

De locatie voor de avond is het vernieuwde Supportershome, dat onlangs is aangepast om nog meer historie en clubgevoel uit te stralen. Helmond Sport kijkt ernaar uit om samen met de supporters vooruit te blikken op het nieuwe seizoen.

De supportersavond is gratis toegankelijk. Zorg dat je op tijd bent om niets van het programma te missen.