Ouders overleden Milou willen weten wie brandbrief over euthanasie schreef
De ouders van Milou (17) uit Bavel, die euthanasie pleegde, stappen naar de rechter om de namen te achterhalen van de psychiaters en artsen die een half jaar na haar overlijden een omstreden brandbrief schreven over haar dood.
Dat bevestigt advocaat Richard Korver, die de ouders bijstaat, in de Volkskrant.
In de brief vroegen veertien psychiaters en artsen het Openbaar Ministerie (OM) naar de mogelijkheden voor een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar Milou's euthanasie. Zij wilden dat justitie onderzocht in hoeverre Milou's ouders, samen met twee psychiaters, invloed hebben gehad op haar keuze voor euthanasie.
De briefschrijvers suggereerden bovendien dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was. Ze ondertekenden de brief met hun naam en functie.
Zes van de veertien ondertekenaars zijn bekend. Onder hen zijn hoogleraren Jim van Os (UMC Utrecht) en Damiaan Denys (Amsterdam UMC). De andere acht hebben hun identiteit nog niet bekendgemaakt, ondanks oproepen van Milou's ouders.
Interview
De ouders wisten in eerste instantie maandenlang niet dat de brief bestond. Pas door een interview met hoogleraar Denys in NRC raakten ze ervan op de hoogte. In dat interview vertelt Denys dat hij samen met Van Os de top van het OM bezocht. Nog vóór dat gesprek liet justitie weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek zou komen, omdat de euthanasie aan alle wettelijke eisen voldeed.
Psychiater Menno Oosterhoff, een van de psychiaters die door de briefschrijvers wordt genoemd, vroeg de brief daarna op bij het OM. Hij kreeg een exemplaar, maar daarin waren bijna alle namen zwartgelakt.
Ernstig beschadigd
Milou's ouders vinden dat de brief hen ernstig heeft beschadigd en willen zich inhoudelijk kunnen verweren. Om die reden hebben ze een onder meer een tuchtzaak aangespannen.
"Deze psychiaters hebben Milou nooit behandeld, nooit gezien", zei haar moeder Mireille Verhoof eerder in de Volkskrant. "Ze kenden haar dossier niet, maar ze hebben ons tegenover justitie neergezet als ouders die hun kind de dood in hebben gejaagd. Daar hebben wij nog altijd last van. Dag en nacht."
'Persoonlijke levenssfeer'
Omdat het tuchtcollege geen klachten behandelt tegen anonieme zorgverleners, kunnen Milou's ouders de tuchtzaak pas voortzetten als zij weten wie de ondertekenaars zijn. Ze willen een rectificatie en erkenning dat de veertien briefschrijvers onrechtmatig hebben gehandeld.
De ouders hebben het OM daarom gevraagd de namen openbaar te maken. Justitie weigert dat. Volgens het OM moet de 'persoonlijke levenssfeer' van de artsen en psychiaters worden gerespecteerd. "Het OM heeft beoordeeld dat er in dit geval geen wettelijke mogelijkheid is om de namen van de ondertekenaars te verstrekken", laat het OM aan de krant weten.
'Moeten verhaal kunnen halen'
Advocaat Richard Korver zegt in de Volkskrant dat het OM de namen wél moet vrijgeven. "Anders zou het erop neerkomen dat het OM mensen afschermt die mogelijk onrechtmatig handelden jegens de nabestaanden. Mijn cliënten moeten verhaal kunnen halen bij degenen die dit hebben gedaan."
Hij vervolgt: "Als je anoniem wil blijven, bel je misdaad anoniem. We hebben het over artsen, hoogleraren, die onder hun eigen naam een brief schrijven en vanwege die goede naam toegang krijgen tot het hoogste college van het OM. Dan kun je je daarna niet nevelen hullen over je identiteit."
Het kort geding is op 18 augustus.