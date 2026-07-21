Ouders overleden Milou willen weten wie brandbrief over euthanasie schreef

De ouders van Milou (17) uit Bavel, die euthanasie pleegde, stappen naar de rechter om de namen te achterhalen van de psychiaters en artsen die een half jaar na haar overlijden een omstreden brandbrief schreven over haar dood.

Dat bevestigt advocaat Richard Korver, die de ouders bijstaat, in de Volkskrant. In de brief vroegen veertien psychiaters en artsen het Openbaar Ministerie (OM) naar de mogelijkheden voor een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar Milou's euthanasie. Zij wilden dat justitie onderzocht in hoeverre Milou's ouders, samen met twee psychiaters, invloed hebben gehad op haar keuze voor euthanasie. De briefschrijvers suggereerden bovendien dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was. Ze ondertekenden de brief met hun naam en functie. Zes van de veertien ondertekenaars zijn bekend. Onder hen zijn hoogleraren Jim van Os (UMC Utrecht) en Damiaan Denys (Amsterdam UMC). De andere acht hebben hun identiteit nog niet bekendgemaakt, ondanks oproepen van Milou's ouders. Interview

De ouders wisten in eerste instantie maandenlang niet dat de brief bestond. Pas door een interview met hoogleraar Denys in NRC raakten ze ervan op de hoogte. In dat interview vertelt Denys dat hij samen met Van Os de top van het OM bezocht. Nog vóór dat gesprek liet justitie weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek zou komen, omdat de euthanasie aan alle wettelijke eisen voldeed.