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Brand vlakbij natuurgebied De Pals in Bladel onder controle

Gisteren om 23:02 • Aangepast gisteren om 23:56
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Vlakbij natuurgebied De Pals in Bladel woedde dinsdagavond een brand. Het ging om een gebied van zo'n honderd vierkante meter. De brandweer rukte rond kwart over tien uit. Een uur later werd het sein brand meester gegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Naast de brandweer uit Bladel werden ook brandweerposten uit omliggende plaatsen opgeroepen. Om het vuur helemaal te kunnen blussen was extra bluswater nodig. Daarom werd er een tweede watercontainer ingezet.

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost meldde iets na elf uur dat de brand zich niet meer uitbreidde. "Verdere opschaling is niet nodig, al zal het nablussen nog wel even duren."

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