Enquête over buurtpreventie in Halderberge

In Halderberge wordt een enquête gehouden over buurtpreventie. Bewoners kunnen hun mening geven over veiligheid en verbeterpunten in de wijk. De resultaten moeten bijdragen aan een prettiger leefomgeving.

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De gemeente Halderberge heeft een vragenlijst opgesteld om de veiligheid in de buurt te evalueren. Bewoners worden gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over buurtpreventie. Het doel is om met deze input te werken aan een veiliger en fijner woongebied.

Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten. De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in wat goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Zo kan de gemeente haar maatregelen beter afstemmen op de behoeften van de inwoners.

Buurtpreventie richt zich op het voorkomen van misdrijven en overlast, bijvoorbeeld door gezamenlijke acties of beter contact met hulpdiensten. Door de mening van bewoners te verzamelen, hoopt Halderberge tot meer passende oplossingen te komen.

De enquête is een belangrijke stap in het creëren van een prettige leefomgeving. Bewoners worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en zo bij te dragen aan het veiligheidsbeleid.