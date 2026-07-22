Navigatie overslaan
Ontdek

Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen

Vandaag om 05:46
Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).
Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).

De brandweer is dinsdagavond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied de Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was druk bezig met blussen. Met waterwagens werd extra water naar het bosgebied gebracht. Het vuur verspreidde zich uiteindelijk ook in de grond, waardoor de brandweer ook de bodem grondig moest blussen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. 

  • Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).
    Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).
  • Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).
  • Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.