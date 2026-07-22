Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen

De brandweer is dinsdagavond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied de Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken.

De brandweer was druk bezig met blussen. Met waterwagens werd extra water naar het bosgebied gebracht. Het vuur verspreidde zich uiteindelijk ook in de grond, waardoor de brandweer ook de bodem grondig moest blussen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.