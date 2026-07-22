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Vrachtwagen verliest loodzware balken, oprit A67 dicht

Vandaag om 07:46
De betonnen balken zijn van de vrachtwagen gevallen bij de oprit naar de A67 (foto: Rico Vogels/SQ Vision).
De betonnen balken zijn van de vrachtwagen gevallen bij de oprit naar de A67 (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een vrachtwagen heeft woensdagmorgen enkele loodzware constructiebalken verloren bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit naar de snelweg zal enkele uren afgesloten zijn.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De balken zaten vast met vier spanbanden en schoten los van de vrachtwagen. 

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zal het even duren voor de oprit weer vrij is. De balken moeten worden opgetakeld, en daarna moeten de weg en de vangrail hersteld worden.

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