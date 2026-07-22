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Vrachtwagen verliest loodzware balken, oprit A67 dicht
Vandaag om 07:46
Een vrachtwagen heeft woensdagmorgen enkele loodzware constructiebalken verloren bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit naar de snelweg zal enkele uren afgesloten zijn.
De balken zaten vast met vier spanbanden en schoten los van de vrachtwagen.
Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zal het even duren voor de oprit weer vrij is. De balken moeten worden opgetakeld, en daarna moeten de weg en de vangrail hersteld worden.
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