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Kop-staartbotsing in Helmond, klein kind krijgt knuffelbeer voor de schrik

Vandaag om 08:14 • Aangepast vandaag om 09:39

Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Geldropseweg in Helmond. In een van de auto's zaten een vrouw en een klein kind. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond. Het kind kreeg voor de schrik een knuffelbeer mee.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging om een zogenoemde kop-staartbotsing. Beide auto's konden niet verder rijden en moesten worden opgehaald door een bergingswagen.

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