'Complexe' stroomstoring in Eindhoven: duizenden getroffen

In de nacht van dinsdag op woensdag is een stroomstoring ontstaan in Eindhoven. De storing begon rond half drie 's nachts. Daardoor zitten 2147 aansluitingen zonder stroom.

Netbeheerder Enexis spreekt van een 'complexe storing'. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van twee fouten in één kabel.

Enexis meldde om zeven uur dat zo'n 700 aansluitingen in de Irisbuurt en de Rochusbuurt binnen enkele uren weer stroom moeten hebben. Voor de overige aansluitingen is nog niet bekend wanneer zij weer over stroom beschikken.

Update:

Vanaf iets over half acht hebben 1100 aansluitingen ten zuiden van de Geldropseweg weer stroom, meldt Enexis.

In totaal zitten nog 900 klanten zonder stroom. Wanneer zij precies weer stroom krijgen durft Enexis nog niet te zeggen. 'We verwachten hen later vandaag weer aan te sluiten.'