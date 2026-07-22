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Atelier gepland op Markt 92 in Etten-Leur

Vandaag om 09:08

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een atelier op Markt 92.

Gevonden voor jou

Op 9 juli heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de realisatie van een atelier op Markt 92. Dit adres heeft postcode 4875CG.

De aanvraag heeft intern kenmerk 2026ABB0472-01 en is alleen ter informatie gepubliceerd. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.

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