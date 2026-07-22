Omgevingsvergunning voor zonnepanelen Hoge Donk 40 aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van 85 zonnepanelen op Hoge Donk 40 in Etten-Leur. Het gaat om een grondopstelling.

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Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het project betreft het plaatsen van 85 zonnepanelen op een grondopstelling aan Hoge Donk 40.

De aanvraag is op 10 juli 2026 binnengekomen en heeft als intern kenmerk 2026ABB0467-01. Het adres is gelegen in postcodegebied 4879NB.

Op dit moment kun je geen bezwaar maken. Dit is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de vergunning.