Woning in Etten-Leur krijgt mogelijk groter kozijn

In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor het verlengen van een kozijn in de voorgevel van een woning aan Buizerd 3.

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Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben op 12 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan Buizerd 3, waar het kozijn in de voorgevel moet worden verlengd.

Deze aanvraag is nog in behandeling. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk, dat kan pas nadat er een besluit is genomen.