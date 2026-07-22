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Uitbreiding woning Moerdijkse Postbaan 52 in Etten-Leur aangevraagd
Vandaag om 09:08
Op 10 juli is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een woninguitbreiding aan de Moerdijkse Postbaan 52 in Etten-Leur.
Het gaat om plannen voor aanpassingen en uitbreiding van de woning op het adres Moerdijkse Postbaan 52, postcode 4873LG. Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben de aanvraag op 10 juli ontvangen, met intern kenmerk 2026ABB0464-01.
Een ingediende aanvraag is informatief en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt. Dit wordt pas mogelijk zodra er een officieel besluit is genomen.
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