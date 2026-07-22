Subsidie isolatie Geldrop-Mierlo verhoogd naar 1,2 miljoen euro

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft het subsidieplafond voor de isolatieregeling verhoogd van 600.000 euro naar 1,2 miljoen euro. Dit besluit is met terugwerkende kracht ingegaan op 12 februari 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft een tweede wijzigingsbesluit vastgesteld voor de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie. Hiermee wordt het budget voor isolatiesubsidies verdubbeld, van 600.000 euro naar 1,2 miljoen euro. Ook is het maximale bedrag per aanvraag verhoogd van 67.500 euro naar 133.320 euro.

De wijzigingen zijn onderdeel van een bredere aanpak om de isolatie van woningen in de gemeente te verbeteren. Het besluit is op 14 juli 2026 vastgesteld en geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 februari 2026. De regeling valt onder de subsidieregeling van de gemeente en sluit aan bij de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie.