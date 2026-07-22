Vergunningsaanvraag voor 34 woningen in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van 34 woningen in de wijk Aarlesche Erven. Het gaat om deelplan 5, fase 4 van de Hoven.

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Op 17 juli 2026 ontving de gemeente Best de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het dossier heeft nummer Z2026-00001400 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De woningen zijn gepland in de wijk Aarlesche Erven. De gemeente neemt uiterlijk op 11 september 2026 een besluit over de vergunning. Als extra tijd nodig is, mag de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld. Een verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.