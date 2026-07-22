Navigatie overslaan
Ontdek

Boomkap aangevraagd aan Capellebosdreef in Vught

Vandaag om 09:16

In Vught is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Capellebosdreef 14.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Capellebosdreef 14. De aanvraag is ingediend op 16 juli 2026.

Het gaat om een omgevingsvergunning met kenmerk Z26 – 309844. De gemeente zal de aanvraag beoordelen volgens de geldende regels.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.