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Boomkap aangevraagd aan Capellebosdreef in Vught
Vandaag om 09:16
In Vught is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Capellebosdreef 14.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Capellebosdreef 14. De aanvraag is ingediend op 16 juli 2026.
Het gaat om een omgevingsvergunning met kenmerk Z26 – 309844. De gemeente zal de aanvraag beoordelen volgens de geldende regels.
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