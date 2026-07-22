Tijdelijke woonunit aangevraagd bij nieuwbouw in Helvoirt

In Helvoirt is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit bij de bouw van een nieuwe woning aan de Molenstraat 16B.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een tijdelijke woonunit bij de bouw van een nieuwe woning aan de Molenstraat 16B in Helvoirt.

De vergunning vraagt ook om een aanpassing van regels in het omgevingsplan, zodat de tijdelijke woonunit mogelijk gemaakt kan worden. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z26-309172.