Vught: aanvraag voor kap van 18 populieren

In Vught is een aanvraag ingediend om 18 populieren te kappen aan de Bergenshuizensestraat en Kraaiengatweg. De gemeente heeft de aanvraag op 16 juli ontvangen.

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Het gaat om bomen die staan aan de Bergenshuizensestraat en Kraaiengatweg in Vught. De aanvraag betreft het kappen van 18 populieren en is geregistreerd onder het nummer Z26 – 309845.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze aanvraag gepubliceerd en zullen de verdere afhandeling verzorgen.