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Aanvraag om draagmuren te doorbreken in woning Vught
Vandaag om 09:16
In Vught is een aanvraag ingediend om draagmuren te doorbreken in een woning aan het Wildpad 4A. De gemeente heeft de aanvraag op 13 juli ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van twee draagmuren op de begane grond en de eerste verdieping. Het gaat om bouwtechnische werkzaamheden binnen de woning.
Het adres Wildpad 4A ligt in de gemeente Vught. Burgemeester en wethouders maken de aanvraag bekend zodat betrokken partijen op de hoogte zijn.
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