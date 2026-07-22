Dakkapel op voorgevel aangevraagd in Helvoirt

In Helvoirt is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het dak aan de voorzijde van een woning aan de Lage Driesstraat.

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De gemeente Vught heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorgevel van een woning aan de Lage Driesstraat 10 in Helvoirt.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26-309683 en wordt nu verder beoordeeld.