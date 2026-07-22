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Aanvraag voor overkapping Dorpsstraat in Vught

Vandaag om 09:16

In Vught is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een overkapping bij een achtererf aan de Dorpsstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft op 14 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een plan om een overkapping te bouwen bij een achtererf aan Dorpsstraat 33.

Burgemeester en wethouders van Vught maken de aanvraag openbaar, zodat betrokkenen kennis kunnen nemen van de plannen. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z26 – 309333.

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