Helvoirt krijgt mogelijk 23 nieuwe woningen

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 23 woningen in Helvoirt. Het project, genaamd Torenerf, is gepland aan de Torenakker. De aanvraag werd op 16 juli ingediend.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor grondgebonden woningen. Deze huizen worden direct op de grond gebouwd, zonder gemeenschappelijke ruimtes zoals bij een flatgebouw. Het project draagt de naam Torenerf.

Helvoirt valt onder de gemeente Vught. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 16 juli 2026 ontvangen. Voorlopig is het nog een voorstel; het daadwerkelijke bouwen is pas mogelijk nadat de vergunning is goedgekeurd.