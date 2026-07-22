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Vergunningsaanvraag voor bomenkap in Helvoirt
Vandaag om 09:16
In Helvoirt is een aanvraag gedaan voor het kappen van tien bomen op perceel A58 nabij Distelberg 3. De gemeente Vught ontving de aanvraag op 14 juli.
De gemeente Vught heeft een aanvraag binnengekregen voor het kappen van tien bomen. Het gaat om bomen op perceel A58, vlak bij Distelberg 3 in Helvoirt. De aanvraag is op 14 juli 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders.
De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente. Het kappen van bomen kan gevolgen hebben voor het milieu en de omgeving, vandaar dat hiervoor een vergunning nodig is. Meer informatie over de procedure is beschikbaar via de officiële bekendmakingen.
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