Uitbreiding tanklokaal en autodouche in Helvoirt aangevraagd

Er is een aanvraag gedaan voor het uitbreiden van een tanklokaal en het plaatsen van een autodouche aan Rijksweg 15 in Helvoirt. De gemeente Vught heeft deze aanvraag op 16 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft een bouwtechnisch project waarbij het tanklokaal wordt uitgebreid en een autodouche wordt toegevoegd. Het adres waar dit plaats moet vinden is Rijksweg 15 in Helvoirt.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze aanvraag onlangs ontvangen. Het project heeft als referentie Z26-309733.