Advertentie
Verbouwing boerderij aan Nieuwkuikseweg in Helvoirt aangevraagd
Vandaag om 09:16
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een boerderij aan de Nieuwkuikseweg 17a in Helvoirt.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 16 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Vught. Het gaat om een bouwkundig en monumentaal project op het adres Nieuwkuikseweg 17a in Helvoirt.
De details van de aanvraag, met registratienummer Z26 – 309879, hebben betrekking op een verbouwing van een boerderij. Het plan is ingediend door een belanghebbende en wordt nu verder bekeken door de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie