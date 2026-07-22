Verbouwing boerderij aan Nieuwkuikseweg in Helvoirt aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een boerderij aan de Nieuwkuikseweg 17a in Helvoirt.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 16 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Vught. Het gaat om een bouwkundig en monumentaal project op het adres Nieuwkuikseweg 17a in Helvoirt.

De details van de aanvraag, met registratienummer Z26 – 309879, hebben betrekking op een verbouwing van een boerderij. Het plan is ingediend door een belanghebbende en wordt nu verder bekeken door de gemeente.