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Nieuwe inrit aangevraagd aan Schijfsebaan in Schijf

Vandaag om 09:16

De gemeente Rucphen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor een nieuwe inrit aan de Schijfsebaan 17 A in Schijf. Het besluit over de aanvraag wordt uiterlijk 7 september verwacht.

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Op 13 juli heeft de gemeente Rucphen een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekregen. Het gaat om de aanleg van een inrit bij Schijfsebaan 17 A, 4722 SG Schijf. Dit soort vergunningen is nodig om bijvoorbeeld te mogen bouwen, verbouwen of iets aan te leggen.

De gemeente verwacht uiterlijk 7 september een besluit te nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een publicatie met meer informatie. Op dit moment kan er nog niet officieel worden gereageerd.

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