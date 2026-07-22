Verbouwing woning Sprundel vergunningvrij

De gemeente Rucphen heeft besloten dat voor de verbouwing van een woning in Sprundel geen omgevingsvergunning nodig is. Het gaat om werkzaamheden aan een huis aan de Bredasebaan.

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Voor de verbouwing van de woning aan de Bredasebaan in Sprundel is geen vergunning vereist. De plannen moeten wel voldoen aan landelijke regels, ook al zijn ze vergunningvrij.

Een omgevingsvergunning is normaal nodig voor bouw-, sloop- en kapwerkzaamheden. De gemeente maakt dit besluit bekend zodat omwonenden weten dat er mogelijk iets verandert in hun omgeving.