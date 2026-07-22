Vergroting recreatiewoning Meerven in Rucphen aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een recreatiewoning aan Meerven 2 in Rucphen. De gemeente verwacht uiterlijk 4 september 2026 een besluit te nemen over de aanvraag.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het adres Meerven 2, 4715 SL in Rucphen. Het gaat om een verzoek om de recreatiewoning op deze locatie te vergroten. De gemeente heeft de aanvraag op 10 juli 2026 ontvangen.

Een omgevingsvergunning is nodig bij bouw- of verbouwactiviteiten en kan invloed hebben op de directe omgeving. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen de documenten bekijken en eventueel reageren.

Het besluit over de vergunning wordt waarschijnlijk voor 4 september 2026 genomen. Tot die tijd blijft de aanvraag in behandeling. Voor vragen over deze vergunning kun je contact opnemen met de gemeente Rucphen via telefoonnummer 0165-349500.